熊本7.1级地震｜多个本港旅行团身处九州 入境处：至今未有接获港人求助

日本熊本县今日（28日）发生7.1级强烈地震，全九州均感受到震动，当局一度发出海啸警报。香港旅游业议会表示，估计目前有大约15个本港旅行团在九州，涉及约200名旅客，全部人安全。入境处回复《星岛头条》查询时表示，入境处获悉事件后，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻福冈总领事馆、香港驻东京经济贸易办事处、旅游业监管局及旅游业议会了解情况，至今未有接获港人求助。

相关新闻：熊本7.1级地震｜有旅客团被困高速公路 旅议会：15个旅行团在九州 全部旅客安全

入境处表示会继续与公署、总领事馆、经贸办、旅游业监管局及旅游业议会保持紧密联系，密切留意事态发展，呼吁身在外地的香港居民如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852)1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线或1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助。

相关新闻 : 熊本7.1级地震︱熊本城石墙倒塌 日媒：嘉岛町Aeon Mall爆炸多人被埋︱有片