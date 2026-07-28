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屯门青山公路地盘食水管现渗漏 4屋苑约7000居民受影响 水务署拟今晚11时后停水维修

突发
更新时间：18:47 2026-07-28 HKT
发布时间：18:47 2026-07-28 HKT

屯门青山公路近富发里的一地盘内今日（28日）下午有食水管出现渗漏，水务署表示得悉事件后，已即时派员到现场视察，确定漏点位置，迅速调动水泵清理路面积水，并为上址水管维修工程做好部署，为减低对居民的影响。

涉事水管用作供应食水予怡峰园、显发邨、恒顺园、冠峰园及屯门官立中学，水务署预计在今晚11时用水高峰期后才停水以进行维修。在工程期间，署方会安排临时食水供应让居民在有需要时取用，同时已放置15个水箱于受影响大厦附近，为受影响市民提供临时食水。

水务署续指已向受影响屋苑及大厦派发停水公告、要求管理处在当眼位置张贴告示、提醒屋苑预先为大厦水缸储水等，希望争取明日（29日）中午12时前完成紧急水管维修工程并恢复食水供应。

新界乡议局主席兼立法会议员刘业强在社交平台表示，涉事水管为一条直径600毫米的食水喉，受影响范围包括怡峰园、显发邨、恒顺园及冠峰园及屯门官立中学，预计约7000人受影响。

刘业强指受影响范围包括： 怡峰园、显发邨、恒顺园及冠峰园 及屯门官立中学，约7000居民受影响。刘业强fb图片
刘业强指受影响范围包括： 怡峰园、显发邨、恒顺园及冠峰园 及屯门官立中学，约7000居民受影响。刘业强fb图片
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