天水围男子轻铁站持利器惹乘客误会 疑工人带工具放工回家

天水围惊现怪男！有女网民今日（28日）在社交平台发文，指在轻铁天荣站的月台，见到一名男子手持一把「劲大又长嘅刀」在人群旁边徘徊，「太X恐怖，真心好X惊…佢一直周围望住啲人，等人留意佢咁」。

事主忆述当时男子手持的利器未有用任何物料包住，月台及轻铁列车上亦有儿童、外佣及BB车，但所有乘客均表现非常镇定。此时有列车入站，她避开该名可疑男子到第二卡上车，讵料男子突然落车走到事主车厢，吓得她立即下车，「我偷瞄住佢把刀真系起鸡皮，所以临闩门𠮶刻我决定落车…我𠮶刻真系唔敢大动作提示其他人，惊俾佢见到刺激到，唔小心俾佢揩到一下真系冇仇报」。

一名男子手持利器在人群旁边徘徊。Threads@frebyv3v片段截图

她续指，发帖的本意是希望提醒大家乘搭交通工具时应提高警觉留意周围环境，如遇同类事件应先确保自身安全，避免任何大动作或言语刺激到对方。

有网民认同事主的做法，应该要保持镇定，不要刺激对方或引起他的注意，「点解啲人危险意识都冇」、「欣赏其他人的镇定」、「唔好刺激佢，唔好大叫，call police处理」、「香港人真系唔好成日挂住睇电话，仲有要留意下周围」、「其实镇定系啱嘅，唔好引起佢注意被针对」、「真系要扮冇事咁走先安全」。

消息：事主疑为附近工人 手持修枝锯搭车回家

港铁回复《星岛头条》查询时表示，轻铁未有收到乘客报告有关情况，然而轻铁翻查闭路电视，相信事件是今日下午二时许发生，地点为轻铁天荣站6号月台，其间未见月台上其他乘客有异样，港铁亦已就事件通知警方。

据了解，警方接获港铁通知后，翻查现场多个闭路电视片段，发现涉事男子从附近学校途步至天荣站，当时他手持一把修枝锯及两枝螺丝批，表现正常，之后乘搭751号线轻铁前往天水围站，再转乘屯马线，不排除男子为一名工人，他事发前在附近工作，下班后携带工具回家，事件属误会一场。

一名男子手持利器在人群旁边徘徊。Threads@frebyv3v片段截图