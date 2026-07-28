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天水围天荣轻铁站惊现持刀怪男 港女惊呼：俾佢揩到一下真系冇仇报

突发
更新时间：17:54 2026-07-28 HKT
发布时间：17:54 2026-07-28 HKT

天水围惊现持刀怪男！有女网民今日（28日）在社交平台发文，指在天荣轻铁站的月台，见到一名男子手持一把「劲大又长嘅刀」在人群旁边徘徊，「太X恐怖，真心好X惊…佢一直周围望住啲人，等人留意佢咁」。

事主忆述当时男子手持的刀未有用任何物料包住，月台及轻铁列车上亦有儿童、外佣及BB车，但所有乘客均表现非常镇定。此时有列车入站，她避开该名可疑男子到第二卡上车，讵料男子突然落车走到事主车厢，吓得她立即下车，并通知轻铁客服，「我偷瞄住佢把刀真系起鸡皮，所以临闩门𠮶刻我决定落车…我𠮶刻真系唔敢大动作提示其他人，惊俾佢见到刺激到，唔小心俾佢揩到一下真系冇仇报」。

一名男子手持利器在人群旁边徘徊。Threads@frebyv3v片段截图
一名男子手持利器在人群旁边徘徊。Threads@frebyv3v片段截图

她续指，发帖的本意是希望提醒大家乘搭交通工具时应提高警觉留意周围环境，如遇同类事件应先确保自身安全，避免任何大动作或言语刺激到对方。

有网民认同事主的做法，应该要保持镇定，不要刺激对方或引起他的注意，「点解啲人危险意识都冇」、「欣赏其他人的镇定」、「唔好刺激佢，唔好大叫，call police处理」、「香港人真系唔好成日挂住睇电话，仲有要留意下周围」、「其实镇定系啱嘅，唔好引起佢注意被针对」、「真系要扮冇事咁走先安全」。

一名男子手持利器在人群旁边徘徊。Threads@frebyv3v片段截图
一名男子手持利器在人群旁边徘徊。Threads@frebyv3v片段截图
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