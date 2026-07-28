入境处伙旅监局尖沙咀及西九「放蛇」执法 拘两内地女涉非法导游

入境事务处联同旅游业监管局于昨今两日（7月27及28日日），打击非法劳工在港提供导游及摄影服务，拘捕两名怀疑从事非法工作的内地旅客。另外，入境处亦联同旅监局人员到热门旅游景点，向市民及旅客派发宣传单张，呼吁切勿光顾非法导游及「地陪」服务。

入境处表示，因应有怀疑非法劳工利用社交媒体宣传，声称可来港提供导游及摄影服务，入境处联同旅监局以「放蛇」方式，于社交平台上乔装成顾客，向涉嫌来港非法工作的目标人物查询及预订有关服务，其后于该两名目标人物来港提供服务时将其拘捕。被捕怀疑非法劳工为女性（22及31岁），入境处将考虑以违反逗留条件罪起诉该两名女子。

旅监局表示，正就有关人士涉嫌违反《旅游业条例》，及相关规定作进一步调查，不排除稍后提出检控。根据《旅游业条例》，任何人如无旅行代理商／导游牌照，而经营旅行代理商业务或担任导游，即属违法。一经定罪，旅行代理商最高可被判罚10万元及监禁两年；导游最高可被判罚5万元及监禁一年。

旅监局提醒内地旅客，在参加来港旅行团前，务必确认相关旅行代理商在中国内地是否具备合法经营资格，以及其在香港的行程是否由香港持牌旅行代理商负责接待，以确保权益得到充分保障。如有需要，可浏览旅监局网站上的「登记册」查阅及核实有关持牌人的资料。

市民可使用举报非法劳工专线185 185、传真2824 1166、电邮（[email protected]）、或登入入境处网址利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处举报雇用非法劳工活动。