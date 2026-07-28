屯公泥头车卡板飞堕路面险击中尾随车辆 警控43岁司机涉负载物不稳固

一辆泥头车日前在屯门公路行驶期间，怀疑车上货物堆叠过高，数块木卡板凌空飞脱跌落路面，险些击中后方车辆，引起网民热议。警方经调查后检控43岁本地男泥头车司机，涉嫌「负载物不稳固」。

警方表示，新界南总区交通部人员留意到近日网上流传一段短片，片段显示一辆泥头车于7月21日下午沿屯门公路往九龙方向行驶期间，因车斗内的建筑废料未有妥善稳固，导致数块木卡板跌落路面，不但令其他驾驶者需要作出闪避，更对其他道路使用者构成危险。

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警方主动就案件展开调查。经深入调查后，人员今日（28日）根据香港法例第374G章《道路交通（交通管制）规例》第57条，检控该名43岁本地男泥头车司机，涉嫌「负载物不稳固」。事件中无人报称受伤。

警方重申，任何人在道路上驾驶汽车须确保任何负载物已适当地固定在该车辆上或已盛载在该车辆上或该车辆内。「负载物不稳固」属严重交通罪行，最高可被判监禁3个月以及罚款5000元。

早前社交平台流传一段影片，片中见到当时正值下雨天，一辆黄色泥头车沿屯门公路往荃湾方向行驶，驶经近深井一条行人天桥底时，车斗内疑载有大量建筑材料，其中数块木卡板怀疑因堆放过被吹起，随即凌空翻转飞出车外，跌落行车线中央，横亘路面，幸尾随的车辆在安全情况下切线，避过障碍物继续行驶。