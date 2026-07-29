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十屋苑充电桩工程惊传烂尾 承办商爆财困遭环保署除名 大股东称受骗报警

突发
更新时间：07:00 2026-07-29 HKT
发布时间：07:00 2026-07-29 HKT

政府大力推动、涉资35亿元的「EV屋苑充电易资助计划」，惊传大规模工程「烂尾」危机。《东周刊》揭发，认可承建商之一的「保德营造工程有限公司」，近日陷财困及商业纠纷，导致其承接的21个屋苑电动车充电桩工程当中，有10个仍未完成。其中在重灾区之一观塘丽港城，据悉业主们恐痛失数百万工程订金，甚至日后或要再招标加钱才能完工，可谓相当徬徨。环保署证实，已正式将「保德」从认可承建商名单中剔除；同时「保德」大股东亦声称自己受骗，决定报警，目前案件正由沙田警区重案组跟进。

丽港城沦重灾区 业主恐痛失百万兼再夹钱

政府于2020年推出「EV屋苑充电易资助计划」，资助现有私人屋苑停车场安装电动车充电基建。计划涉724个申请（约涉14万个车位），截至今年6月底已有541个申请顺利完成（约涉9.7万个车位），占整体逾七成。参与计划的50多个承建商中，仅「保德」出现无法履行合约情况。该公司共承接21个屋苑工程，其中仍有10个屋苑处于「尚未完成」状态，例如观塘丽港城、马鞍山听涛雅苑等。

丽港城第1及4期的安装工程为其中一个重灾区。该项目原订今年6月5日竣工，共涉款超过4000万元，但期满时工程仅完成不足一成，此后便无了期停工。据悉「保德」曾出席环保署会议，报称「前负责人出现问题」，尝试寻找其他投资者亦无果，公司因而财困停工，至今仍未有进展。

有地区人士透露，以屋苑第4期为例，每名车位业主事前就工程自付约2.8万元，物管公司已支付五分之一订金，约涉数百万元，即每名业主约5,600元。如今工程烂尾，车位业主们强烈希望重启工程开支能控制在剩余的2.2万元内，坚拒再夹钱当「冤大头」，或要求退款及向保德索偿；亦有部份燃油车车主不想参与计划，工程是否继续仍存变数；亦有业主忧虑「保德」一旦清盘，索偿将遥遥无期。

环保署急除名 允受影响屋苑重新招标

负责屋苑管理的港基物业管理已就事件报警，并强调后续重启方案或法律行动交由业委会及居民作最终议决。丽港城管理服务中心透露，环保署及工程组6月中曾到场视察，正整理减省成本的「替代方案」，并已向车位业主问卷收集意向。

环保署回应指，早于今年4月中旬接获相关屋苑反映后，已主动联系受影响申请人并安排专责跟进。根据条款，将容许受影响屋苑重新一次招标以完成剩余工程，并承诺提供技术支援。不过，屋苑已付费用及后续赔偿须依个别合约条款处理，署方建议法团或管理公司寻求法律意见。

因应今次事件，环保署已将「保德」其从承建商名册中除名，并在网页特别提醒公众，名册内的公司不应被视为获得署方推荐或授权。

大股东自称同为苦主

据了解，这场烂尾风波背后，更牵涉「保德」内部商业纠纷。「保德」大股东报称，自己同为苦主，其中一名董事更忽然递信辞职，怀疑遭受内部诈骗，已经报警求助。据了解，警方现已接获报案，案件列作「求警调查」，由沙田警区重案组跟进。
 

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