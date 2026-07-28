葵涌广场童党｜警重点巡逻 与场内年轻人交流 吁远离损友

葵涌广场近期有童党出没，聚集在三楼小食街后方的「TOP世界」区域滋扰他人。警方周一（27日）晚表示，葵涌分区人员当日已联同葵青警民组，到葵涌广场重点巡逻及防罪宣传，全方位加强社区防罪。

葵青警区在社交平台称，巡逻期间，葵青警区人员向市民派发防罪防骗单张，提醒市民时刻保持警觉。另外，警员亦与场内年轻人交流，提醒他们远离损友、坚拒毒品，切勿因「揾快钱」而被不法分子利用干犯法纪。

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《星岛申诉王》早前经追踪，揭发这群童党有男有女，部分人更身穿葵青区内中学校服。他们不但粗口横飞，甚至恶意骚扰途人和商户，令附近店舖苦不堪言。警方早前回复指，一直十分重视社区的治安和秩序。葵涌分区会继续密切留意区内的罪案情况及趋势，加强巡逻，以防止青少年罪行及其他滋扰行为。

