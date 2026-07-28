有片｜青衣长亨邨地盘疑掘爆水喉 喷6米水柱 亨翠亨丽楼一度停食水

青衣长亨邨今（28日）早上11时许发生爆水管事件。事缘长亨邨一期路边一个属煤气公司的地盘，正进行更换旧煤气喉管工程，期间怀疑意外掘爆一条地下食水管道，致水管爆裂，喷出6米高水柱。

长亨商场、亨翠楼及亨丽楼暂停食水至傍晚。葵青区议员卢婉婷对《星岛头条》表示，如有居民在维修期间需要用水，亨翠楼居民可前往恩牧堂取水；亨丽楼居民可前往其议员办事处取樽装水应急。

煤气公司、水务署及房署工程人员接报均到现场，现时煤气公司及水务署正进行抢修，预计今日傍晚时分完成抢修。

水务署：派供水特攻队到场了解 为居民送樽装水应急

水务署于fb专页「滴惜仔」表示，青衣长亨邨因内部私人食水供水管出现渗漏，令邨内有两座楼宇及商场的食水供应受影响。房屋署已派员关上内部私人水掣，并安排为屋邨内部供水系统进行紧急维修工程。水务署正与房屋署及屋邨管理处紧密联系，为受影响用户提供水车作临时食水，并立即派出供水特攻队到场了解情况及送上樽装水应急，以减少对受影响人士带来不便，同时会继续为有需要的市民提供适切的支援。

至晚上时分，水务署长亨邨两座楼宇及商场的食水供应亦已于今日（28日)晚上8时半前恢复正常，会密切监察复水情况及继续提供临时食水，直至确定用户的食水供应已稳定恢复。