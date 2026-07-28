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有意图伤人罪成一周前判监2月 消息指何伯医院病逝

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更新时间：13:23 2026-07-28 HKT
发布时间：13:23 2026-07-28 HKT

因子女争产风波而广为人认识的「何伯」何煊，早前因袭击何太叶秀定的案件，承认有意图而伤人罪，在区域法院被判监2个月。何伯自5月20起还押，刑期已满，惟判刑至今仅一个星期，今日（28日）传来噩耗，何伯已于近日在医院离世，终年79岁。

何伯在内地出生，及后于1963年来港定居，其前妻于2016年去世，他在2024年与何太叶秀定结婚。两人婚后不久关系变差，去年5月何太欲离开同居单位时，何伯从后用折刀袭击她，他被捕后称「因为佢要离婚改嫁走佬，所以我激气就攞刀插佢」。何伯早前承认控罪，于去年5月30日在屯门欣宝路10号菁田邨菁信楼25楼电梯大堂，意图使叶秀定身体受严重伤害而非法及恶意伤害她。

审讯期间，何伯需以轮椅代步出庭应讯，惟他其后因身体抱恙入院，两度缺席判刑聆讯。区域法院法官陈广池于上周二（21日）判刑时表示，何伯因病留院缺席聆讯，惟再度押后实属不公，而本案是典型因爱成恨的伤人案，考虑何伯年老及何太没有永久伤势等因素，判何伯入狱2个月。

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