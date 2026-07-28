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有片│观塘道长者拉车仔逆线过路 车辆左闪右避险象环生 结局:警察带离险境

突发
更新时间：12:04 2026-07-28 HKT
发布时间：12:04 2026-07-28 HKT

今日网上流传一段影片，指昨(27日)晚上8时许，在观塘道往旺角方向启业邨对开，一名老人家拉著手推车在马路上逆线步行。长者由快线缓缓行到慢线，其间不才车辆在他身旁擦身而过，有车要左摇右摆闪避他，险象环生，十分惊险，看得旁人也为他扭一把汗。

其间有私家车及的士打死火灯闪避，有巴士亦要停车让该名老人家过路，及后至片段尾见有交通警员带回安全位置。事件中未有人受伤。

上载片段的片主怀疑「呢个老人家可能系啲认知障碍症，好危险，最后都冇事」。有网民发帖认为见状「一定要即时打电话报警。我上次见到都系咁做，警察会好快到。」

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