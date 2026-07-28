大坑道30米高大树断枝塌下 压毁安老院外墙食水管 水务署协助抢修

跑马地发生塌树事件。今（28日）凌晨4时39分，大坑道133号一棵约30米高的大树，有十多米长的树枝突然折断，塌下压向旁边一间安老院外墙，导致一条4吋食水管爆裂。

水务署人员接报到场后，随即关上水掣。由于安老院天台水缸仍有储水，院舍供水未有即时受影响。现场所见，塌下的树枝横卧安老院外墙位置，未有波及附近道路，事件没有影响交通。事故中无人受伤。

至今日早上11时许，水务署在Facebook专页「滴惜仔」表示，该署今日（28日）早上接获报告，指跑马地大坑道133号有一条内部私人食水供水管被倒塌的大树压毁，遂立即派员到场关上水掣，以防现场继续涌水。

署方称，由于相关大厦管理公司在即时安排紧急维修私人水管遇上困难，署方工程团队应大厦管理公司寻求协助，已派员协助抢修上述私人喉管，以尽快恢复食水供应。同时，该署已为受影响用户提供水车作临时食水，并在得悉大厦内的安老院食水供应受影响后，立即派出供水特攻队到场了解情况及送上樽装水应急，以减少对长者带来不便。该署会继续为有需要的市民提供适切的支援。