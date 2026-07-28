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警旺角捣破贩毒集团 拘两外籍骨干成员 检市值480元冰毒及海洛英

突发
更新时间：06:15 2026-07-28 HKT
发布时间：06:15 2026-07-28 HKT

西九龙总区重案组经深入调查及情报分析，锁定一个活跃于九龙区的贩毒集团。人员昨日（27日）展开代号「雷霆」（THUNDERBOLT）暨「犁庭扫穴」（LEVINGTON）的反毒品及打击黑社会收入来源的执法行动，拘捕集团两名骨干成员。

行动中，人员于旺角一唐楼单位外拘捕一名43岁外籍男子，涉嫌「贩运危险药物」，并在他身上检获约59克怀疑海洛英，其后在该单位内检获约5.89公斤怀疑冰毒、约1.75公斤怀疑海洛英及一批怀疑毒品包装工具，包括电子磅及一批可再封胶袋等。

同时，人员于附近另一唐楼单位拘捕一名36岁外籍男子，涉嫌「贩运危险药物」，并在单位内检获约2公斤怀疑冰毒。

行动中，人员共检获约7.89公斤怀疑冰毒及约1.81公斤怀疑海洛英，总市值约480万元。警方提供
行动中，人员共检获约7.89公斤怀疑冰毒及约1.81公斤怀疑海洛英，总市值约480万元。警方提供

行动中，人员共检获约7.89公斤怀疑冰毒及约1.81公斤怀疑海洛英，总市值约480万元。人员亦检获2,600元现金，相信为犯罪得益。所有被捕人现正被扣留调查。

警方重申，贩运危险药物是非常严重的罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可被判处终身监禁及罚款五百万元。市民切勿以身试法。

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