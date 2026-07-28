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荃湾酒店变私烟储存中心 海关捣破检25万支怀疑私烟 拘两无业汉

突发
更新时间：01:54 2026-07-28 HKT
发布时间：01:54 2026-07-28 HKT

香港海关周一（27日）在荃湾一间酒店捣破一个私烟储存中心，检获约25万支怀疑私烟，市值约110万元，应课税值约84万元，并拘捕两名男子。

海关根据情报分析，周一在荃湾一间酒店展开反私烟行动。经调查后，相信酒店内两间房间被用作处理及储存私烟，遂拘捕两名涉案男子。海关其后在两间涉案房间内检获共约25万支怀疑私烟，以及大量行李袋。两名被捕男子分别45岁及48岁，均报称无业，现正被扣留调查。

海关相信，不法分子利用酒店房间作为私烟集散点，将私烟重新整理及装箱后，供应本地各区，或运往物流场再转口至外地。海关会继续追查私烟来源及去向，不排除有更多人被捕。

海关其后在两间涉案房间内检获共约25万支怀疑私烟。海关提供
海关其后在两间涉案房间内检获共约25万支怀疑私烟。海关提供

海关重申，会继续从不同层面全方位打击私烟活动，堵截不同走私渠道。根据《应课税品条例》，任何人处理、管有、售卖或购买私烟均属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。

海关呼吁市民，如发现怀疑私烟活动，可致电海关24小时热线182 8080，或透过电邮（[email protected]）及网上表格举报。

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