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跨部门东九龙反黑工联合行动 拘捕17人 最小仅16岁

突发
更新时间：01:30 2026-07-28 HKT
发布时间：01:30 2026-07-28 HKT

警方东九龙总区包括机动部队、冲锋队、黄大仙警区、秀茂坪警区、观塘警区及将军澳警区人员，联同相关部门， 周一（27日）展开代号「冠军」(CHAMPION) 的反非法劳工联合行动，突击搜查东九龙总区多个罪案黑点，行动共拘捕17人。

行动中，13名内地男子、两名内地女子、一名非华裔男子和一名本地男子，年龄介乎16至62岁，分别涉嫌「违反逗留条件」及「协助及教唆他人违反逗留条件」等罪名被捕，所有被捕人现正被扣留调查。

跨部门东九龙反黑工联合行动 拘捕17人 最小仅16岁。警方提供
跨部门东九龙反黑工联合行动 拘捕17人 最小仅16岁。警方提供

根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，任何非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士，均不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁三年。

另外，雇主若雇用不可合法受雇的人士，而该人士属非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，一经定罪，最高可被判罚款五十万元及监禁十年。

警方指，会继续与相关部门保持紧密合作，采取果断执法行动，严厉打击非法劳工活动，雇主切勿以身试法。

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