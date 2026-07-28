青衣货柜码头中年汉漂浮海面 消防救起送院证实不治

青衣有人堕海死亡。周一（27日）晚上10时许，警方接获途人报案，指青衣9号货柜码头对开惊现一个人形物体，在海中漂浮，怀疑有人堕海。

水警及消防接报赶赴现场救援，政府飞行服务队亦派出直升机协肋。搜救人员经通宵搜索，至周二（28日）早上7时50分，在青尚路中石化油库对开50米海面捞起一具男子尸体，随即送往青衣灭火轮码头，死因有待验尸后确定。

据了解，死者为一名52岁姓张男子，未婚，与母亲同住美孚一单位。

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