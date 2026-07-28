青衣货柜码头中年汉漂浮海面 消防救起送院证实不治
更新时间：08:40 2026-07-28 HKT
发布时间：00:32 2026-07-28 HKT
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青衣有人堕海死亡。周一（27日）晚上10时许，警方接获途人报案，指青衣9号货柜码头对开惊现一个人形物体，在海中漂浮，怀疑有人堕海。
水警及消防接报赶赴现场救援，政府飞行服务队亦派出直升机协肋。搜救人员经通宵搜索，至周二（28日）早上7时50分，在青尚路中石化油库对开50米海面捞起一具男子尸体，随即送往青衣灭火轮码头，死因有待验尸后确定。
据了解，死者为一名52岁姓张男子，未婚，与母亲同住美孚一单位。
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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
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明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
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医管局精神健康专线： 2466 7350
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