旺角两自提点接连遇窃失货失现金 警查天眼拘40岁越南汉

旺角一连两日有自提点接连遇窃，警方翻查店内的闭路电视及作出调查，于今日（27日）下午在旺角拘捕一名持行街纸的40岁越南籍男子涉嫌「爆窃」。

第一宗案件发生于昨日（26日）下午1时许，警方接获通州街137号的「极兔速递」自提点的负责人报案，指店内多件包裹被人刑事毁坏，其中更有部份包裹遭掏空，内里空空如也。警员翻查店内的闭路电视，见到一名戴红色帽、口罩及手套的贼人在凌晨3时57分潜入店内「摷货」，大约30分后离开。警员将案件列作「爆窃」处理。

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第二宗案件发生于今日下午2时左右，旺角山东街24号一间「菜鸟」自提点亦报称遇窃。职员发现店内有15个包裹和2400多元现金失窃，随即报警。警员到场翻查店内闭路电视，见到一名戴cap帽的贼人在凌晨时份曾两度进入自提点。

两间店铺经点算后共损失约2400元现金及22件货物，旺角警区特遣队人员翻查闭路电视及作出调查，于今午在旺角以涉嫌「爆窃」拘捕一名持行街纸的40岁越南籍男子。行动中，警员检获一个背包及一双运动鞋，该名男子现正被扣留调查，案件交由旺角警区刑事调查队第三队跟进。

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