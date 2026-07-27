红磡超市鼠踪横行 百佳急消毒 食环实地视察执法

近日有网民揭发红磡一间百佳超级市场在深夜出现鼠患，多只老鼠在店内进食蔬果及零食。百佳事后回应指，已即时销毁受影响食材及进行全面清洁。食环署对事件表示极为重视，已突击巡查涉事超市并发出法定通知要求限期纠正。

据网民于7月15日发布的帖文指出，在深夜约0时经过红磡家维邨一间已关门的百佳超市时，目击店内有老鼠大摇大摆地徘徊，爬经零食水果等，直言场面震撼，「以为百佳系佢哋屋企」。网民忧虑长者及儿童误食受污染食物会引发严重后果，促请超市翻查闭路电视并改善卫生。

百佳其后留言回应事件，强调一直非常重视店舖环境卫生及食品安全。超市表示接获反映后，已第一时间联同专业灭鼠公司到场处理，即时弃置受影响食材，并完成全面的清洁及消毒工作。百佳承诺已进一步加强店内虫鼠防治措施，将持续加密巡查及监察，以减低同类情况再次发生。

食环署周一（27日）表示，经主动出击突击巡查，发现店内墙身有孔洞及鼠迹，已即时发出法定通知，要求限期内纠正。同时，署方亦主动巡查附近私人处所，并就屋邨商场发现鼠迹向大厦管理负责人或业主发出另外2张法定通知。署方强调，会落实「连续覆核巡查」，确保防鼠措施落实到位。

在跨界协作与宣传教育方面，食环署称已联同九龙城区议员前往屋邨及商场实地视察，并善用热能侦测摄录机追踪鼠迹，有关技术将于2026年7月推展至房协出租屋邨。此外，署方的《灭鼠约章》截至今年6月已涵盖约840个住宅处所及120个商场，覆盖77万住户与7,600个商户，并会为参与机构提供免费专业技术支援，期望透过官民合作建构无鼠社区。