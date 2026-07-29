尖沙咀伤人｜据悉危殆男从商 人称「美容界魔法师」 友人发文抱不平

周日（26日）尖沙咀金马伦道酒吧伤人案，7名涉案男女被捕。警方今日（29日）见记者时，提到遇袭脑部重创的32岁姓杨男子已两次开脑，仍然病情危殆，于伊利沙伯医院深切治疗部留医。消息指，伤者名为Issac，在美容业界深耕多年，人称是「美容界魔法师」。不少朋友把悲伤化作文字，在网上替他抱不平：「大好青年被多人打至濒死状态。天下最大的愤恨是无能为力，什么都做不了」。

翻查资料，Issac是美容业界的营销顾问兼导师，他创立生意顾问公司，协助多间美容院经营，当中不少扭亏为盈，因此被称为「美容界魔法师」。他经常在其社交平台教授营销手法，例如「美容院行销最大错误」等。Issac接受传媒访问时透露，自己大学毕业于英国、主修广告与管理专业，曾担任职业运动员。年轻时他曾从事广告业，之后转投美容产业逾10年，其后亦将营销经验带入餐饮业，3年内开了9间餐厅。

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Issac不少朋友把悲伤化作文字，在网上替他抱不平，有人写道：「大好青年被多人打至濒死状态。天下最大的愤恨是无能为力，什么都做不了」，坚信「人在做，天在看」。其好友又指会继承Issac：「我会借你的故事继续发声，提醒每一个青年商界及每一个商会组织保持善良，有人封我口，我就用眼睛凝视你，有人毁我的眼及至肉体，那我的灵魂也与你同在。」

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另一朋友则满腔怒愤写上：「你哋几个人，有冇谂过佢对呢个世界几重要？佢笑住工作，笑住帮人，笑住过每一日。佢嘅未来本来系一片光明，但𠵱家，俾你哋一拳一拳打到变黑。点解？凭咩？因为你哋恶？因为你哋人多？因为你觉得冇人会出声？」他又指：「你行唔到嘅路，我帮你行。你讲唔到嘅嘢，我帮你讲。你嘅笑，你嘅梦，你嘅善良，全部会留低。因为呢个世界，始终系善良赢到最后」。