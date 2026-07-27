惩教署与科技园公司续签合作备忘录 深化「智慧监狱」持续发展

惩教署今日（7月27日）与香港科技园公司续签为期三年的合作备忘录，以深化「智慧监狱」在惩教院所的持续发展。合作备忘录由惩教署副署长（行动及策略发展）梁嘉伦与科技园公司行政总裁黄秉修续签。

根据合作备忘录，双方将于未来三年就三个范畴共同探讨创新方案，当中包括科技园公司会就惩教署的运作需要和面对的挑战，继续物色和配对经市场验证的创新方案，并为惩教署安排与创科业界及学术界等定期会谈交流，以发掘更多协作机遇，以及孕育部门内的创新思维。此外，双方亦会继续在共同建立的「惩境」实验室，测试由创科业界针对惩教署的需要而设计的创新方案，以助科研产品引入至惩教设施。

惩教署副署长（行动及策略发展）梁嘉伦（前排右一）和香港科技园公司行政总裁黄秉修（前排右二），听取科技企业代表讲解针对惩教署需要而设计的创新方案。

梁嘉伦指，惩教署会一如既往积极响应政府推动「智慧城市」及创科发展的政策，将「智慧监狱」纳入部门的策略发展计划，着力应用创科，推动惩教设施和服务现代化。他深信凭着科技园公司的能力和经验，加上惩教署推动创科应用和高质量发展的决心，是次深化合作必定能够推动更多智慧方案，提升部门的运作效能和服务质素。

黄秉修表示，科技园公司很高兴与惩教署续签合作备忘录，继续将科技应用进一步拓展至不同领域，与惩教署共同推动创新应用和培育创科人才。科技园公司将联系园区公司，为惩教设施现代化注入智慧元素，利用创科解决部门日常运作所需及挑战。同时，为有潜质的创科公司提供验证科研产品及解决方案的机会，达至双赢局面。

惩教署与科技园公司于2023年签署首份三年合作备忘录。双方在为惩教署物色和配对经市场验证的创新方案、为惩教署安排与创科业界及学术界等定期会谈交流及在惩教设施内设立「惩境」实验室等方面取得满意成果。