飞机猪｜机场海关拘43岁葡萄牙贩毒女 搜行李检近千万元氯胺酮

一名43岁葡萄牙籍女子，昨日（7月26日）从德国法兰克福飞抵香港国际机场。香港海关人员替她清关时，在其两个寄舱行李内发现25公斤怀疑氯胺酮，市值约980万元，遂把该名女子拘捕。被捕女子已被控以一项贩运危险药物罪，案件将于明日（7月28日）在西九龙裁判法院提堂。

被捕的43岁葡萄牙籍女子。海关图片

海关会继续根据情报分析及风险管理原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，加强打击跨境贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

根据《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款500万元及终身监禁。市民可透过24小时热线（182 8080）、专用电邮（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑贩毒活动。

海关在其两个寄舱行李内发现25公斤怀疑氯胺酮。海关图片

海关在其两个寄舱行李内发现25公斤怀疑氯胺酮。海关图片