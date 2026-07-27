旺角「菜鸟」自提点遇窃 cap帽贼擸15包裹及2400元现金 两日第二宗

连续两日有自提点遇窃。今日（27日）下午2时09分，旺角山东街24号一间快递自提点地舖的职员报案，指发现店舖遭贼人偷走包裹及现金。警员到场点算后，发现有15个包裹和2400多元现金失窃，遂将案件列作爆窃，正追缉一名1.7米高的男贼人归案。

现场所见，涉事店舖为菜鸟快运，消息指贼人曾两度进入自提点犯案，今日早上送货工人在店舖发现有包裹不翼而飞，于是通知菜鸟职员。职员翻查闭路电视片段，揭发是一名戴cap帽及口罩的男子所为，遂致电报警。

今次是连续第二日有贼人在自提点盗窃。昨日（26日）下午1时许，台风「红霞」袭港期间，警方接获报案，指大角咀通州街135至137号明德中心地下的自提点「极兔速递」，店内有大约30件包裹及货物被人拆开，部分包裹遭掏空，一片狼藉。警员到场列作「爆窃」案调查，并翻查店内的闭路电视，追缉贼人。