尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落

尖沙咀酒吧伤人案，遭人袭击重伤的32岁男子，目前仍然留医，情况危殆。据了解，伤者头部遭到重击，脑干死亡，情况堪忧。案件现由油尖警区反黑组接手，正追查黑帮和胜和猛人「左口」下落。

命悬一线的伤者姓杨（32岁），他头骨爆裂脑出血、胸部肋骨断裂及爆肺，心脏一度停顿，目前仍在伊利沙伯医院深切治疗部留院。据了解，当时胜和「左口」和「伟健」率领门生，在金马伦道26号金垒商业中心某楼上酒吧消遣，杨坐在隔离枱，其间疑「眼超超」问题发生争执，杨被10多人狂殴重伤昏迷，凶徒得手后四散，杨由救护车送院抢救。

警方调查后，在西区拘捕一名46岁姓梁男子，据悉任职财务顾问，涉嫌「伤人」被扣查，同时追缉两名年约30至40岁、有黑帮和胜和背景的无业男子。

2021年9月，「左口」在元朗西菁街举办寿宴，「亚视一姐」阿仪担任嘉宾。

翻查资料，「左口」活跃于佐敦，胜和前坐馆「子腾」的门生，属佐敦胜和「惹火」人物，他喜欢蒲吧，曾牵涉多宗酒吧冲突案。2020年，他手下在尖沙咀酒吧因点歌问题与「新义安」人马发生争执及掌掴事件，引发双方在棉登径一带持械混战。

2021年，他手下在尖沙咀诺士佛台一间酒吧与新义安成员因醉酒发生碰撞，双方随后在金巴利道街头聚众殴斗。2025年，「左口」人马与新义安再度因为在尖沙咀酒吧消遣时「眼啤啤」及争执，召集20多人带同武器到金巴利道一间楼上吧「晒马」引发激斗。

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事发于昨（26日）凌晨零时许，八号风球仍生效期间，警方接报指，一名32岁杨姓男子在金马伦道26号金垒商业中心一间楼上酒吧，被人围殴昏迷，送往伊利沙伯医院抢救。