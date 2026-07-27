赤𫚭角男工人维修飞机 由6米工作平台堕下 送院抢救后不治

赤𫚭角发生夺命工业意外。今日（27日）早上8时35分，警方接获报案，指赤𫚭角南环路80号一飞机维修工程公司的一名姓冼（62岁）男飞机维修员，在一个约高6米的工作平台上维修飞机，其间他突然堕下，后脑着地不省人事。救援人员到场后发现男职员昏迷，随即将他送往北大山屿山医院，惟事主经抢救后不治。警方正调查事件。

劳工处表示对于在意外中有工友身故，感到十分难过，并对其家属致以深切慰问。发言人指一名男工在机库内维修飞机外壳时，从直身桥上的工作平台堕下，送院后证实不治。得知意外发生后，处方已即时派员到意外现场展开调查，并向有关雇主发出「暂时停工通知书」，停止其在该机库内使用该直身桥进行飞机维修工作，直至信纳有关承建商已采取适当的措施消除有关危害，才可复工。

港机集团证实机库发生一宗员工高处堕下事故，指已即时联络紧急救护单位，该名员工随即接受紧急治疗，送院后不幸离世。现时首要工作是全力支援其家属与同事，并全面配合相关政府部门调查。