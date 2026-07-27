珍惜生命│上水宝石湖邨男子梯门上吊 送院不治
更新时间：09:26 2026-07-27 HKT
发布时间：09:26 2026-07-27 HKT
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今日（27日）早上7时58分，上水宝石湖邨紫晶楼一名男子在梯间上吊，保安员发现报案。救援人员到场，发现事主昏迷不醒，于是将他送院往北区医院抢救，惜终告不治。警方正调查事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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