尖沙咀酒店埃及男晕倒不治 遗海洛英及针筒 警拘同房印度汉

一名43岁埃及男子于周日（26日）下午在尖沙咀弥敦道20号一间酒店房间内晕倒，经送院抢救后死亡。警方在房间内检获海洛英等毒品和针筒，经调查后同日在在重庆大厦拘捕一名持「行街纸」的39岁印度男子，他涉嫌藏有危险药物及藏有工具可作吸食毒品用途。

据了解，涉事的埃及男子于前一日（25日）从香港机场入境。事发的周日下午约5时30分，酒店经理发现埃及男子仍未退房，于是到房间拍门，但无人应门。经理于是使用后备锁匙打开房门，却发现埃及男子仅穿内裤，昏迷倒地。埃及男子由救护车送往送往伊利沙伯医院，延至同日晚上6时23时不治。

事主昏迷被送往伊利沙伯医院治理，其后被证实死亡。

警员在酒店房间内发现一支使用过的针筒，针筒内残留海洛英。人员同时检获一包约0.42公克的海洛英、一个含有管状的玻璃瓶，以及9支针筒。人员翻查酒店闭路电视片段，显示周日凌晨零时许，埈及男子与一名印度汉一同进入酒店并入住一晚。惟至凌晨1时许，该名印度汉独自离开酒店，之后再没有返回酒店。

警方经进一步调查，于周日晚上约10时，在弥敦道36至44号重庆大厦外拘捕涉案的39岁印度汉，他涉嫌「藏有危险药物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」，现正被扣留调查。案件交由油尖警区刑事调查队第七队跟进。