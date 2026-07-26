的士站MMA｜4男爆粗互相推撞 白衣男不满被挑衅 叉颈兼挥拳至少10下

网上今日（26日）流传一段影片，片中见到大约4名相信是的士司机的男子在的士站发生争执，各人情绪激动，不停爆粗，互相推撞，其间一名身穿白色衫的中年汉向一名黑衣男叉颈，其后更挥拳至少10下，无视在场劝交的保安人员。

影片大约1分钟，未知时发时间及确实地点。片段开始时，大约4名男子在的士站发生争执，其间一名黑衣男突然动手，尝试挥拳施袭，在场有人大叫：「X！唔好X郁呀！乜X嘢呀！」并用手推开黑衫男。

其间保安人员上前劝交，惟各人情绪高涨未有理会，一名白衣男疑不满黑衣男的挑衅，竟伸手还击，用手叉向黑衣男的颈部。虽然身边的男子企图拉起二人，但情况一发不可收拾，黑衣男不断用手推撞，白衣男随即还击挥拳至少10下。黑衣男的眼镜最终被打至飞脱，二人亦被拉开，片段就此结束。