青衣城持锯追人案真相 两人为父子关系 疑因家事争执互殴双双被捕

青衣城昨日（25日）发生惊险事件，一名身穿蓝色衫的男子手持利锯追逐一名男子，途人见状报警。警方经调查后拘捕两名男子，二人为父子关系，他们疑因家事争吵及互相打斗。

警方表示昨午大约3时55分接获途人报案，指一名男子手持一把锯刀，在青衣城内追逐另一名男子，案件随即交由葵青警区刑事调查队第四队跟进。葵青警区刑事情报组及青衣分区特遣队人员翻查闭路电视及作出调查，人员今日（26日）下午在青衣长发邨展开拘捕行动，拘捕两名分别52岁及78岁的本地男子，涉嫌「在公众地方打斗」，该名78岁男子亦涉嫌「藏有攻击性武器」。

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行动中，警方检获两名被捕人案发时所穿著的衣物及一把锯刀。警方调查显示，该两名被捕人为父子关系，他们于昨日在青衣城内因家事争吵及互相打斗，其间78岁的父亲在其背包内取出一把长约40厘米的锯刀，追逐52岁的儿子。所有被捕人现正被扣留调查。据了解，52岁的儿子有情绪病纪录。