台风红霞｜红帽贼9号风球下潜大角咀自提点 30分钟内拆多个包裹「寻宝」

强台风红霞吹袭本港，天文台一度发出9号风球，其间竟有贼匪潜入大角咀明德中心地下一间快递自提点，大肆搜掠，逐个包裹打开偷取里面的物品。自提点负责人指店内设有闭路电视，清楚拍到贼人犯案的过程，又呼吁顾客可致电平台客服索偿有关损失。

现场为大角咀通州街135至137号明德中心地下的自提点「极兔速递」。今日（26日）下午1时许，警方接获自提点的负责人报案，指店内大约30件包裹及货物被人刑事毁坏，其中更有部份包裹遭掏空，内里空空如也，现场一片狼藉。警员接报到场调查，并翻查店内的闭路电视，正追缉在逃贼人的踪影，暂时未有人被捕，案件列作「爆窃」处理。

负责人罗小姐指昨日（25日）是星期六，营业时间为中午12时至晚上7时，离开时在大门锁上密码锁才离开，惟至今日返回舖头准备开门，发现密码锁被打开，店内遭大肆搜掠，大部份的包裹更被打开，随即翻查店内的闭路电视，惊见一名戴红色帽、口罩及手套的贼人在凌晨3时57分潜入店内，翻查店内大大小小的包裹，大约30分后离开。

根据她提供的闭路电视片段所见，贼人逐一将货架上的货品拿下，之后用𠝹刀𠝹开包裹外层的绿色胶纸，再打开纸箱或胶袋。其间有一个比较大的包裹放在货架顶，贼人𠝹开胶纸后，再拿下来打来取走箱内的物品。

罗小姐坦言，不知道每件包裹内有甚么东西，所以未知顾客的损失，只能向每名到场取件的顾客讲述事件，再要求他们致电平台客服索偿有关损失。

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