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台风红霞｜香港仔油趸搁浅随风漂入避风塘　船家惊呼：大镬 大镬

突发
更新时间：18:06 2026-07-26 HKT
发布时间：18:06 2026-07-26 HKT

强台风红霞袭港期间，本港发生两宗船只事故，其中一宗发生于香港仔西避风塘，今（26日）在9号风球生效期间，一艘油趸在狂风巨浪下搁浅，撞完海堤后不受控地冲入避风塘内。避风塘内的船家赫见油趸随风漂流，惊呼：「大镬、大镬！」，其后一艘拖船及时赶至营救，终化险为夷，事件中无人受伤。

片段显示，油趸与拍摄者的渔船相当近，油趸在该船前缓缓驶过，船头呈打侧状态，似乎不受控，其中一名男船家用无线电通知其他船家：「只油船冲咗入去，大镬大镬!」最少重复五次「大镬」。

片中亦传出有两名男女船家的声音，随后讨论该油趸出事情况。女船家指：「只船尾仲响出面时，一直顶佢出去咁就得」，男船家则见到：「只拖BOOT拉左缆、慢咗车」女船家就认为：「一只（拖船）边有用？应该一早拖佢出去。阵间点样拖出去？」

油趸一度撞海堤。网图
油趸一度撞海堤。网图

警方表示，今（26日）晨6时31分接获报案，指香港仔西避风塘对开海面，有一艘油趸怀疑搁浅，撞到香港仔西避风塘的海堤，随后漂入避风塘。

警员接报到场，发现油趸没有漏油，亦无即时危险。据悉至船主接获通知后，将会自行处理该艘油趸。消防处亦于上午6时45分接获报案，同指香港仔西避风塘，有一艘船只撞到香港仔西避风塘的海堤，事件中无人受伤。

 

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