台风红霞｜长沙湾塌巨型棚架压邻厦 警实施特别交通安排封行人路

台风「红霞」袭港，昨日（25日）长沙湾道750号一大厦地盘发生塌棚架意外，一幅巨型棚架被强风吹塌，跌落相邻的香港纱厂工业大厦天台。警方今日（26日）表示上址需实施特别交通安排，提醒驾驶人士及途人注意封路安排。

行车线：

＊长沙湾道东行只能左转大南西街

＊昌华街南行只能左转长沙湾道

＊长沙湾道西行只能左转兴华街

行人路：

＊长沙湾道(兴华街至大南西街)全封

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长沙湾道(兴华街至大南西街)的行人路全封。

警方表示上址需实施特别交通安排，提醒驾驶人士及途人注意封路安排。

另外，运输署亦指因危险棚架，长沙湾道(来回方向)介乎大南西街与兴华街之间的全线仍然封闭。

以下受影响巴士路线须改道行驶：

九巴：2A, 2B, 2F, 2X, 6, 6D, 30X, 31B, 35A, 36B, 37, 42, 42A, 43C, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 98C, 98E, 98S, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 270D, 272E, 286C, 286D, 286P, 286X, 293S, 296P, 298X

城巴：102, 171, 79X, 795X, 904, 905, 970X, A20, A23, E21, E21A, E21B, E21D

过海隧巴：102, 102P, 171, 171A, 171P, 904, 905, 936