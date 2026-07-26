红霞｜中电：新界约30用户电力供应一度受影响 已于傍晚恢复供电

台风「红霞」吹袭本港期间，天文台一度发出9号烈风或暴风风力增强信号。中电今日（26日）表示，「红霞」袭港期间，中电的发电及供电系统的运作大致维持稳定，然而部分架空电缆及电力设备受强风及塌树影响，导致部分新界地区客户的电力供应受到影响。中电加派及调配人手，并透过与系统控制中心及客户团队紧密协调，全力推进复电工作。

截至今日约下午2时，约30名客户的电力供应受影响，主要位于上水及元朗一带，至今日下午5时40分已恢复供电。

中电续指，中电工程团队在安全情况许可下正全速进行巡查、维修及复电工作，并一直与相关政府部门、地区领袖及持份者、物业管理公司等保持紧密沟通，协调各项复电安排。

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