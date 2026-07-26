Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

红霞｜中电：新界约30用户电力供应一度受影响 已于傍晚恢复供电

突发
更新时间：19:28 2026-07-26 HKT
发布时间：16:27 2026-07-26 HKT

台风「红霞」吹袭本港期间，天文台一度发出9号烈风或暴风风力增强信号。中电今日（26日）表示，「红霞」袭港期间，中电的发电及供电系统的运作大致维持稳定，然而部分架空电缆及电力设备受强风及塌树影响，导致部分新界地区客户的电力供应受到影响。中电加派及调配人手，并透过与系统控制中心及客户团队紧密协调，全力推进复电工作。

截至今日约下午2时，约30名客户的电力供应受影响，主要位于上水及元朗一带，至今日下午5时40分已恢复供电。

中电续指，中电工程团队在安全情况许可下正全速进行巡查、维修及复电工作，并一直与相关政府部门、地区领袖及持份者、物业管理公司等保持紧密沟通，协调各项复电安排。

相关新闻 :
台风红霞︱九号信号维持6小时 天文台回顾：东面登陆 西侧眼壁相当接近
交通消息｜港铁：太和站附近复修工作已完成 东铁线全线服务正陆续恢复

最Hit
谢贤离世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一数字情绪失控  网民狠批消费四哥：不会哭给别人看
谢贤离世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一数字情绪失控  网民狠批消费四哥：不会哭给别人看
影视圈
7小时前
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
影视圈
11小时前
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
00:41
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
即时中国
8小时前
台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键
台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键
社会
6小时前
02:40
台风红霞︱天文台取消所有热带气旋警告 料明日初时仍有骤雨及狂风雷暴
社会
1小时前
郑秀文遇演唱会延期后不幸事未完 赴日本拍摄再收「噩耗」：几乎想晕低
00:59
郑秀文遇演唱会延期后不幸事未完 赴日本拍摄再收「噩耗」：几乎想晕低
影视圈
5小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
2026-07-25 18:30 HKT
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
时事热话
8小时前
谢贤离世｜谢霆锋泛泪深情悼亡父 戴蝴蝶呔对天合十讲谢谢他 歌迷：四哥一定会看到
00:54
谢贤离世｜谢霆锋泛泪深情悼亡父 戴蝴蝶呔对天合十讲谢谢他 歌迷：四哥一定会看到
影视圈
8小时前
$5旅行神器！DAISO「3D减压鞋垫」网民实测暴走、久站也不痛：直接回购3个
$5旅行神器！DAISO「3D减压鞋垫」网民实测暴走、久站也不痛：直接回购3个
生活百科
9小时前