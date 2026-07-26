Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台风红霞｜海洋公园登山缆车风中狂摆 网民：当海盗船咁玩

突发
更新时间：16:13 2026-07-26 HKT
发布时间：16:13 2026-07-26 HKT

狂风乱舞，吹出连串惊险！网上今（26日）天流出一条片段，海洋公园登山缆车在强风中左摇右摆，怵目惊心，有网民表示：「正，当海盗船咁玩」、「几好玩/好玩，刺激。」

片段全长12秒，只见海洋公园登山缆车突遭狂风吹袭，其间一架缆车左摇右摆，摆动幅度颇大，险象环生，片中显示有关缆车车厢内还有游客，缆车似因应强风停下，悬在空中摇晃不停。

由于片主没有交代拍摄日期，有网民猜测是昨午5时许，未挂8号前一阵狂风暴雨，《星岛头条》正向海洋公园查询。亦有网民表示：「海洋公园缆车吊吊fing，应该系昨日3号风球下发生」、「哗～哗～哗～佢咁滚动真系好惊猪㖞」、「正，当海盗船咁玩」。

根据海洋公园的规定及过往的类似事件，缆车系统有严格的安全机制，当遇上强风等恶劣天气时，系统会自动暂停运作以确保乘客安全 。

海洋公园的登山缆车系统对风速和天气状况非常敏感 。如果风力过大，或者侦测到任何可能影响安全的异常情况，系统会自动触发安全程序并紧急停运 。在过去发生的类似事件中，园区工作人员会迅速启动紧急应变程序，在确保安全后陆续将乘客疏散至地面，以保障所有游客的人身安全 。

根据海洋公园的官方指引，为保障游客安全，在恶劣天气下，包括强风或雷暴，部分机动游戏和表演可能会暂停运作 。缆车系统的运作亦会视乎当时的风速而定 。一旦风速超过安全标准，缆车服务将会暂停，直至天气情况好转并确保系统运作正常后才会恢复 。

 

最Hit
02:40
台风红霞．最新消息︱天文台发出黄色暴雨警告 一号戒备信号现正生效
社会
1小时前
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
影视圈
8小时前
台风红霞｜近20年最被低估台风？多区网民直击「妖风」狂吹整夜无眠：吹到连厕所水都摇｜Juicy叮
台风红霞｜近20年最被低估台风？多区网民直击「妖风」狂吹整夜无眠：吹到连厕所水都摇｜Juicy叮
时事热话
9小时前
台风红霞交通消息持续更新。
01:23
台风红霞‧交通消息｜港铁：太和站附近复修工作已完成 东铁线全线服务正陆续恢复
社会
4小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
22小时前
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
00:41
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
即时中国
5小时前
台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键
台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键
社会
3小时前
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
时事热话
5小时前
谢贤离世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一数字情绪失控  网民狠批消费四哥：不会哭给别人看
谢贤离世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一数字情绪失控  网民狠批消费四哥：不会哭给别人看
影视圈
4小时前
$5旅行神器！DAISO「3D减压鞋垫」网民实测暴走、久站也不痛：直接回购3个
$5旅行神器！DAISO「3D减压鞋垫」网民实测暴走、久站也不痛：直接回购3个
生活百科
6小时前