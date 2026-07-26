台风红霞｜海洋公园登山缆车风中狂摆 网民：当海盗船咁玩

狂风乱舞，吹出连串惊险！网上今（26日）天流出一条片段，海洋公园登山缆车在强风中左摇右摆，怵目惊心，有网民表示：「正，当海盗船咁玩」、「几好玩/好玩，刺激。」

片段全长12秒，只见海洋公园登山缆车突遭狂风吹袭，其间一架缆车左摇右摆，摆动幅度颇大，险象环生，片中显示有关缆车车厢内还有游客，缆车似因应强风停下，悬在空中摇晃不停。

由于片主没有交代拍摄日期，有网民猜测是昨午5时许，未挂8号前一阵狂风暴雨，《星岛头条》正向海洋公园查询。亦有网民表示：「海洋公园缆车吊吊fing，应该系昨日3号风球下发生」、「哗～哗～哗～佢咁滚动真系好惊猪㖞」、「正，当海盗船咁玩」。

根据海洋公园的规定及过往的类似事件，缆车系统有严格的安全机制，当遇上强风等恶劣天气时，系统会自动暂停运作以确保乘客安全 。

海洋公园的登山缆车系统对风速和天气状况非常敏感 。如果风力过大，或者侦测到任何可能影响安全的异常情况，系统会自动触发安全程序并紧急停运 。在过去发生的类似事件中，园区工作人员会迅速启动紧急应变程序，在确保安全后陆续将乘客疏散至地面，以保障所有游客的人身安全 。

根据海洋公园的官方指引，为保障游客安全，在恶劣天气下，包括强风或雷暴，部分机动游戏和表演可能会暂停运作 。缆车系统的运作亦会视乎当时的风速而定 。一旦风速超过安全标准，缆车服务将会暂停，直至天气情况好转并确保系统运作正常后才会恢复 。