内地女西贡游水遇险漂流大海4小时终获救 登门赠锦旗赞水警高度专业

「感谢香港水警将受困于大海的我救起。」日前一名内地女游客在西贡米粉咀游玩期间，企图独自泳渡往对岸的黄茅洲，然而不敌风浪的她于茫茫大海中漂流近4小时。水警北分区人员接获事主的同行友人报案后，迅速在漆黑且风高浪急的海域上展开搜救，最终成功将体力透支、出现失温症状的女事主救起，化险为夷。事后女事主亲临水警基地向人员致谢，赞扬香港警察的高度专业。警方则借此呼吁市民及旅客进行水上活动时，要时刻注意自身及同行者安全。

记者 麦键泷

今年5月，内地旅客施小姐与友人一同前往西贡米粉咀游玩。下午3时许，部分友人前往潜水，自觉水性不错的她看见对面的黄茅洲景色优美，与朋友简单交代后，便只身往黄茅洲游去。

施小姐忆述，当时知道距离颇远，本以为慢慢游便能抵达，于是仅穿著普通泳衣且未配备任何救生装备独自落水，然而海况比想像中恶劣，身体不断受急流与巨浪冲打，导致路线偏离。随著风浪加剧，尽管她奋力向前游，却始终无法靠近黄茅洲，「我游了大概一个多小时，不断看到在岸边的同一批参照物，才惊觉自己一直在原地打转，彻底困在海中心。」

随著天色渐暗、水温骤降，施小姐的体力逐渐消耗，她意识到无法靠自己回到岸边，于是放松身体顺水漂浮，仅依靠远处的蚺蛇尖作参照维持方向感。与此同时，同行友人发现施小姐迟迟未归，连忙使用直立板出海搜寻。他们沿途中寻找，并登上黄茅洲向岛上游客打听，惟一无所获，众人于黄昏时分报警求助。水警北分区接报后，迅速派出警轮及小艇共三艘船赶赴现场，在米粉咀及蚺蛇湾一带展开搜索。

「知道事主已经在海中踩水挣扎多时，体力不断流逝，若出现失温或抽筋，后果不堪设想，我们的水警团队只希望可以尽快救人。」当日担任水警轮主管的警长莫智康忆述，搜救期间天色已暗，海面视野一片漆黑，加上强风和涌浪，使搜救的难度增加。警长莫智康当时不断提醒船员，要细心观察海上的情况，留意呼救声。正当水警轮驶经黄茅洲之际，他在嘈杂的风浪与引擎声中，敏锐地捕捉到海面传来一声微弱的呼救，于是果断下令停船，并指示警员钟兆亨和张俊辉密切戒备，当海面传来第二声呼救时，他们随即以射灯照向声音来源，终于在颠簸的海浪中寻获施小姐的踪影。

确认位置后，船员立即启动救援程序，钟兆亨以手势为舵手白楚轩引航，并向事主抛出救生衣及救生绳，引导对方拉绳靠回船边，最终合力将她安全救回船上。施小姐获救时已体力透支，水警人员随即为她披上保暖毯并递上热水，让其逐渐恢复体力。

「漂流近4小时，身体已开始出现失温症状，四肢冰冷，但期间依然保持乐观，因为出发前曾向朋友交代去向，亦深信香港水警非常专业，肯定会找到我。」谈及这次死里逃生的经历，施感叹自己首次与香港警察接触，已深刻体会到警队的专业能力，「其实当时很怕自己的呼救声被海浪声盖过，但当我看到水警轮慢慢停下，灯光照过来的那一刻，我知道自己得救了！」事后，她亲身前往水警北分区基地向人员致谢，并致送锦旗。莫智康和团队则借此事件呼吁市民及旅客，进行水上活动时务必评估个人能力及海况，配备足够的保护装备，并了解天气情况，亦应预先通知家人或朋友活动地点及预计回程时间，以便在有需要时及早提供协助。

暑假是市民进行水上活动的高峰期，警方一直积极推广海上安全意识，致力确保市民能安全享受各类水上活动，亦不时进行各类宣传及教育工作，积极向市民和业界推广防罪、安全与拯救资讯。警方亦不断提升海上行动及执法效能，水警港外警区上月举办「海上安全讲座暨无毒约章签署仪式2026」，联同水警东、西、北分区的业界代表及多个政府部门，携手推动海上安全及打击毒品工作。活动亦提供平台促进业界、警方及相关政府部门之间的交流协作，进一步提升执法效能及防罪灭罪的整体能力。另外多个单位亦进行联合海上救援演习，参与部门包括政府飞行服务队、中国香港拯溺总会、水警无人机队、水上电单车队及警犬队，加强跨部门之间的协作能力。

警方鼓励市民安装「HKSOS」手机应用程式，这个程式专为参与海陆空各类型户外活动的市民而设，能让使用者直接与999报案中心联系。「HKSOS」能透过精准定位技术让搜救人员在最短时间内为求助者提供协助。警方提醒，在进行户外活动前请先启动「HKSOS」的活动功能，一旦遇上紧急情况，「HKSOS」的自动侦测系统将会发挥作用，让999报案中心主动为市民提供紧急协助。