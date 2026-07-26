台风红霞｜东铁线个别地方曾出现跳电 太和站架空电缆受损

台风「红霞」袭港，天文台于今日（26日）凌晨1时10分发出9号烈风或暴风风力增强信号，至今早7时10分改发八号烈风或暴风信号。港铁表示，在今早改发八号信号后，港铁工程团队已经在安全情况下出动，全力检查露天段设施、进行清理及所需的修复工作，暂时见到东铁线有个别地方曾出现跳电的情况。而东铁线太和站架空电缆受损，需较长时间作修复。

港铁称，按现时评估，有较长露天段，如东铁线、屯马线、机场快线、东涌线及轻铁等路线，可能需要较长时间进行检查及清理。公司已动员超过100名工程人员，以及约20架工程车，务求在确保行车安全后，逐步恢复露天段列车服务。现时港铁隧道段维持有限度服务，港铁巴士则暂停服务。

港铁续指，乘客及同事的安全是公司的首要考虑，公司呼吁乘客在风暴期间留在安全地方，如果必须外出，切记出门前先留意铁路线是否已经恢复服务，不需急于前往车站。公司会继续透过不同渠道发放最新消息，多谢乘客耐心及体谅。