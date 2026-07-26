珍惜生命｜牛池湾彩云邨25岁男子后楼梯堕下 当场不治
更新时间：04:36 2026-07-26 HKT
发布时间：04:36 2026-07-26 HKT
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牛池湾发生堕楼事件。昨日（25日）晚上约9时48分，警方接报报案，指一名男子倒卧彩云（一）邨白凤楼对开，怀疑从高处堕下。
警方及救援人员接报到场，姓梁（25岁）男子当场被证实死亡。经初步调查，警方相信事主从大厦一条后楼梯堕下。警方在现场没有检获遗书，事主死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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