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尖沙咀楼上酒吧男子遭多人围殴 昏迷送院抢救

突发
更新时间：03:08 2026-07-26 HKT
发布时间：03:08 2026-07-26 HKT

尖沙咀发生伤人案。今日（26日）凌晨零时许，警方接获报案，指一名30余岁男子，在金马伦道一间楼上酒吧内遭10多人袭击。救护员接报到场，男伤者陷入昏迷，由救护车送往伊利沙伯医院抢救。警方正调查事件，并正追查涉案人士下落。

据了解，一名30多岁男子怀疑遭多人袭击，期间被殴至昏迷。

警方指，周日凌晨零3分接获金马伦道一酒吧职员报案，指一名男子在上址怀疑被多人袭击。人员接报到场，经初步调查，怀疑姓杨（36岁）男子曾被四名本地男子及两名本地女子以手袭击，凶徒其后逃去。

案件列袭击致造成身体伤害（AOABH），交由油尖警区刑事调查队第九队跟进，暂未有人被捕。杨男右耳及口部受伤，昏迷被送往伊利沙伯医院治理。

 

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