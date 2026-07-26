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台风红霞｜风暴期间9名男女受伤 共116宗塌树报告 228人入住临时庇护中心　

突发
更新时间：09:15 2026-07-26 HKT
发布时间：01:59 2026-07-26 HKT

香港天文台今日（26日）上午7时10分改发八号西南烈风或暴风信号，取代九号烈风或暴风风力增强信号。医院管理局表示，截至上午8时，9名市民（5男4女）在风暴期间受伤，于公立医院急症室接受诊治。

截至上午8时，政府1823电话中心及消防处分别收到21宗及95宗塌树报告。政府暂时没有收到山泥倾泻或水浸报告。至目前为止，民政事务总署在各区共开放29个临时庇护中心，共有228人入住。

此外，「红霞」袭港期间，民安队已调派水灾抢救队到北区、大澳及鲤鱼门执勤，协助有需要的市民，并加强岸边巡逻，劝吁市民远离岸边，免生危险。

 

 

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