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台风红霞｜风暴期间21名男女受伤 共331宗塌树报告 246人入住临时庇护中心　

突发
更新时间：10:10 2026-07-26 HKT
发布时间：01:59 2026-07-26 HKT

台风「红霞」袭港，9号烈风或暴风风力增强信号一度维持6小时，天文台于今日（26日）早上7时10分，改发8号西南烈风或暴风信号，至下午12时40分再改发3号强风信号。医院管理局表示，截至今日中午12时，9名男子和12名女子在风暴期间受伤，于公立医院急症室接受诊治。

截至今日下午1时，政府1823电话中心及消防处分别收到88宗和243宗塌树报告，渠务署则收到8宗水浸报告。政府没有收到山泥倾泻报告。截至今日下午1时10分，民政事务总署在各区共开放29个临时庇护中心，共有246人入住。

此外，「红霞」袭港期间，民安队调派水灾抢救队到北区、大澳及鲤鱼门执勤，协助有需要的市民。人员亦加强岸边巡逻，劝吁市民远离岸边，免生危险。

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