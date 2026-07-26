Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台风红霞｜风暴期间18名男女受伤 共188宗塌树报告 235人入住临时庇护中心　

突发
更新时间：10:10 2026-07-26 HKT
发布时间：01:59 2026-07-26 HKT

台风「红霞」袭港，9号烈风或暴风风力增强信号一度维持6小时，天文台于今日（26日）早上7时10分，改发8号西南烈风或暴风信号。8号风球下，医院管理局表示，截至早上10时，18名市民（7男11女）在风暴期间受伤，于公立医院急症室接受诊治。

截至早上10时，政府1823电话中心及消防处分别收到35宗及153宗塌树报告，渠务署则收到1宗水浸报告。政府暂时没有收到山泥倾泻报告。民政事务总署在各区共开放29个临时庇护中心，共有235人入住。

此外，「红霞」袭港期间，民安队调派水灾抢救队到北区、大澳及鲤鱼门执勤，协助有需要的市民。人员亦加强岸边巡逻，劝吁市民远离岸边，免生危险。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
台风红霞．最新消息
02:40
台风红霞．最新消息︱天文台：会在下午3时20分改发一号戒备信号
社会
34分钟前
台风红霞｜近20年最被低估台风？多区网民直击「妖风」狂吹整夜无眠：吹到连厕所水都摇｜Juicy叮
台风红霞｜近20年最被低估台风？多区网民直击「妖风」狂吹整夜无眠：吹到连厕所水都摇｜Juicy叮
时事热话
6小时前
台风红霞交通消息持续更新。
01:23
台风红霞‧交通消息｜港铁：太和站附近复修工作已完成 东铁线全线服务正陆续恢复
社会
1小时前
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
影视圈
5小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
19小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
2026-07-25 06:00 HKT
台风红霞｜打风期间食肆照常营业？11大连锁餐厅堂食+外卖安排 大家乐/麦当劳/美心MX
台风红霞｜打风期间食肆照常营业？11大连锁餐厅堂食+外卖安排 大家乐/麦当劳/美心MX
饮食
3小时前
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
00:41
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
即时中国
2小时前
台风红霞｜以为无料到点知风声fafa声 港男：对唔住睇少咗你 村屋网民：吹走金属鞋柜｜Juicy叮
台风红霞｜以为无料到点知风声fafa声 港男：对唔住睇少咗你 村屋网民：吹走金属鞋柜｜Juicy叮
时事热话
5小时前