台风红霞｜风暴期间18名男女受伤 共188宗塌树报告 235人入住临时庇护中心　

台风「红霞」袭港，9号烈风或暴风风力增强信号一度维持6小时，天文台于今日（26日）早上7时10分，改发8号西南烈风或暴风信号。8号风球下，医院管理局表示，截至早上10时，18名市民（7男11女）在风暴期间受伤，于公立医院急症室接受诊治。

截至早上10时，政府1823电话中心及消防处分别收到35宗及153宗塌树报告，渠务署则收到1宗水浸报告。政府暂时没有收到山泥倾泻报告。民政事务总署在各区共开放29个临时庇护中心，共有235人入住。

此外，「红霞」袭港期间，民安队调派水灾抢救队到北区、大澳及鲤鱼门执勤，协助有需要的市民。人员亦加强岸边巡逻，劝吁市民远离岸边，免生危险。