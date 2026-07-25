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台风红霞｜政府紧急事故监察及支援中心启动 邓炳强吁切勿追风及走近岸边 

突发
更新时间：22:56 2026-07-25 HKT
发布时间：22:56 2026-07-25 HKT

台风红霞吹袭本港，保安局表示，紧急事故监察及支援中心（EMSC）已经在黄昏启动，统筹各部门密切监察市面状况，并随时调派救援队伍及资源。政务司司长陈国基、保安局局长邓炳强亦到场，视察中心运作。

邓炳强在社交平台发帖，呼吁市民千万不要出外追风，更加不要走近岸边；应该留在家中，保护自己及家人安全，「风雨再大，大家同心守护，就可以安全渡过台风威胁」。

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政务司司长陈国基晚上前往保安局辖下的紧急事故监察及支援中心，实时掌握风暴动态，听取各部门汇报应变工作，确保所有防灾措施落实到位，以最大程度保障市民的生命财产和公共安全。

陈国基指，各部门在风暴来临前已贯彻「超前部署」原则，力求将「红霞」带来的影响减至最低。因应「红霞」带来的大雨，陈国基已责成渠务署加紧清理渠道及处理积水风险。同时，因应港铁将于九号信号生效期间暂停所有露天路段、以及机场快线的列车服务，已要求运输署制订应变方案，并与机管局紧密协调，确保明天抵港旅客的交通接驳安排顺畅。各公共交通营办商亦会因应风暴变化适时调整服务，并在「八号波」解除后尽快恢复正常运作。

FB 陈国基
FB 陈国基

陈国基感谢所有在台风期间坚守岗位的政府同事、承办商及公共交通等从业员，在恶劣天气下维持基本运作，并在风暴过后迅速回复秩序。

陈国基呼吁市民在风暴期间尽量留在家中，切勿进行追风、观浪或其他户外危险活动；请密切留意天文台最新天气资讯，做好安全防护措施，时刻以自身及家人安全为首要考虑。

 

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