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台风红霞｜风眼实拍曝光 飞行服务队出动「追风」收集数据

突发
更新时间：21:55 2026-07-25 HKT
发布时间：21:55 2026-07-25 HKT

台风红霞逐渐迫近本港，政府飞行服务队今日（7月25日）较早时出动定翼机「 挑战者605」，执行「追风」任务，深入热带气旋中心，协助香港天文台收集风暴资料。其间机组人员实拍风眼照片之余，亦透过「下投式探空仪」，收集风速、风向、气压、温度、湿度等关键数据，再转交天文台分析。

飞行服务队在社交平台强调，「追风」任务相当重要，例如地面雷达及衞星很难完全掌握风暴内部立体结构，「追风」有助天文台取得第一手数据，能够填补数据空白。精准数据有助天文台更准确预测台风移动路径及强度变化，提早发出预警，减低极端天气对香港与邻近地区影响。另外，宝贵的气象资料不单单支援本地预报，更为邻近地区台风研究及防灾工作作重要贡献。

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