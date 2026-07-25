台风红霞｜长沙湾地盘塌棚第一视角片曝光 工人爆粗：走迟一步我都X街

台风红霞逐渐迫近本港，本港多处录得强风。长沙湾道750号一大厦地盘今日（25日）有大型棚架倒塌，幸大部份棚架跌落相邻大厦，未有跌落行人路酿成伤亡。网上流传一段影片，相信是施工的工人所拍摄，事后他更惊魂未定大叫：「「哗！好X彩走X得切，X你老X走迟一步，我都X街，跌X咗落街呀！」

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片段长约半分钟，工人从大厦望向外面，见到一大片的竹棚跌在毗邻大厦天台，余下半幅的竹棚则摇摇欲坠，非常牙烟。拍片者相信是在现场施工的工人，他亲眼目睹竹棚塌下的一刻，不断爆粗：「X街！冧棚呀！好X彩走X得切，X你老X走迟一步，我都X街跌X咗落街呀！」

事件发生于下午4时许，长沙湾道750号一大厦地盘，有一幅巨型棚架疑不堪强风吹袭塌下，跌落旁边的香港纱厂工业大厦第五期天台，所幸棚竹没有跌落行人路，未有导致市民受伤。警方消防接报赶至处理。