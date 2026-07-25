秀茂坪邨女子疑情困烧屋轻生 全身烧伤昏迷送院 200居民台风下疏散

今日（7月25日）晚上7时许，秀茂坪邨秀雅楼高层一单位发生火警。消防接报赶至，动用一喉及一烟帽队灌救，未几将火救熄。事件中一名51岁姓蔡女子全身烧伤，昏迷被送伊利沙伯医院救治。

火警期间，大约有200名居民疏散至楼下暂避，虽然台风红霞逐渐迫近，三号强风信号悬挂，幸事发时未见明显风雨，居民疏散有序。火警被救熄后，居民陆续返回单位。

抓了解，蔡女男朋友的家人向警方报案，指蔡女在单位企图自杀，消防破门入内将她救出，当时她吸入浓烟并全身烧伤。消防在单位内发现助燃剂，遂相信起火原因有可疑，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分。消息指，蔡女有情绪病纪录，近日因感情问题不开心。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

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明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

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