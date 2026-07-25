Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

秀茂坪邨女子疑情困烧屋轻生 全身烧伤昏迷送院 200居民台风下疏散

突发
更新时间：21:00 2026-07-25 HKT
发布时间：21:00 2026-07-25 HKT

今日（7月25日）晚上7时许，秀茂坪邨秀雅楼高层一单位发生火警。消防接报赶至，动用一喉及一烟帽队灌救，未几将火救熄。事件中一名51岁姓蔡女子全身烧伤，昏迷被送伊利沙伯医院救治。

火警期间，大约有200名居民疏散至楼下暂避，虽然台风红霞逐渐迫近，三号强风信号悬挂，幸事发时未见明显风雨，居民疏散有序。火警被救熄后，居民陆续返回单位。

抓了解，蔡女男朋友的家人向警方报案，指蔡女在单位企图自杀，消防破门入内将她救出，当时她吸入浓烟并全身烧伤。消防在单位内发现助燃剂，遂相信起火原因有可疑，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分。消息指，蔡女有情绪病纪录，近日因感情问题不开心。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00:56
台风红霞．持续更新︱9号信号生效 至少维持至今早7时 天文台：评估是否需要改发十号飓风信号
社会
7小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
7小时前
谢贤离世丨谢霆锋罕流男儿泪 丧父后首开演唱会哽咽唱〈谢谢你的爱1999〉：再见不会是永远
01:55
谢贤离世丨谢霆锋罕流男儿泪 丧父后首开演唱会哽咽唱〈谢谢你的爱1999〉：再见不会是永远
影视圈
4小时前
台风红霞交通消息持续更新。
台风红霞‧交通消息｜深圳湾公路大桥周日0时30分起关闭 上环港澳码头暂封
社会
1小时前
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
20小时前
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
17小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
社会
12小时前
「未来百亿新抱」胡美贻晒性感泳照 好身材彻底曝光 与谢玲玲儿子林孝贤拍拖已见家长
「未来百亿新抱」胡美贻晒性感泳照 好身材彻底曝光 与谢玲玲儿子林孝贤拍拖已见家长
影视圈
7小时前
台风红霞｜9大必做家居防风措施 冷气机易成渗水位 专家教路用一物急救 附消防处爆窗应对
台风红霞｜9大必做家居防风措施 冷气机易成渗水位 专家教路用一物急救 附消防处爆窗应对
家居装修
7小时前