秀茂坪邨单位起火 女子面部烧伤送院 居民台风天下疏散

秀茂坪邨秀雅楼高层一单位，今日（7月25日）晚上近8时发生火警。消防接报赶至，动用一喉及一烟帽队灌救，未几将火救熄。事件中一名女子面部烧伤，获救时仍有意识，被送伊利沙伯医院救治。目前起火原因仍在调查，现场消息指涉事单位较早时有人打算企图自杀，其家属报案求助。

火警期间大批居民疏散至楼下暂避，虽然台风红霞逐渐迫近，三号强风信号悬挂，幸事发时未见明显风雨，居民疏散有序。火警被救熄后，居民陆续返回单位。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service