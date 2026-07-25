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秀茂坪邨单位起火 女子面部烧伤送院 居民台风天下疏散

突发
更新时间：21:00 2026-07-25 HKT
发布时间：21:00 2026-07-25 HKT

秀茂坪邨秀雅楼高层一单位，今日（7月25日）晚上近8时发生火警。消防接报赶至，动用一喉及一烟帽队灌救，未几将火救熄。事件中一名女子面部烧伤，获救时仍有意识，被送伊利沙伯医院救治。目前起火原因仍在调查，现场消息指涉事单位较早时有人打算企图自杀，其家属报案求助。

火警期间大批居民疏散至楼下暂避，虽然台风红霞逐渐迫近，三号强风信号悬挂，幸事发时未见明显风雨，居民疏散有序。火警被救熄后，居民陆续返回单位。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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