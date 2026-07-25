不满被撞起冲突 中年汉大闹青衣城擸利锯追斩男途人

青衣发生惊险事件。今日（25日）下午3时许，警方接获报案，指一名中年男子手持利锯在青衣城内奔跑，其间一度尾随一名男子，未知动机。警员接报到场调查，未见涉事的持锯男子，案件交由葵青警区刑事调查队跟进。

根据网民上载的相片所见，手持利锯的中年汉身穿浅蓝色上衣及黑色长裤，不断在青衣城内大吵大闹。有目击事件经过的网民指，该名蓝衫中年汉于青衣城内被一名男子撞倒，其后情绪激动挥袋施袭。

男途人虽起飞脚还击，惟中年汉突然从袋中取出利锯，「个男人（中年汉）喺个袋攞把锯出嚟追住个阿叔嚟斩，个阿叔跑得快，然后个男人追唔到就好冷静地行返去拎返自己个袋」。另外，有网民指中年汉将利锯放入袋后非常冷静，之后更乘搭港铁离开。

有网民目击事件的发生经过。