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土瓜湾龙图街爆虐畜案 一猫当场死一送检途中亡 爱协指屋内缺水缺粮

突发
更新时间：19:08 2026-07-25 HKT
发布时间：19:08 2026-07-25 HKT

土瓜湾发生虐畜案。今日（25日）下午3时许，警方接获龙图街28号一单位的业主报案，指上址疑有两只猫只被不恰当对待。警员接报到场发现单位内有两只猫，其中一只当场证实死亡，案件暂列残酷对待动物，交由九龙城警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。爱协其后将猫带走作进一步检查，其后亦将猫尸捡走，惟到达中心前亦不幸身亡。

爱协表示，今天下午接获警方就一宗怀疑残酷对待动物案件要求协助。一名业主代理人在一个单位内发现两只猫，而其中一只已死亡。爱协督察随即到场协助调查，发现单位内肮脏凌乱、没有食物及水。已死的猫只估计已经死去一段较长的时间，而生还的猫只则十分虚弱、严重消瘦。

爱协指，警方检取猫只后交予爱协督察送往爱协，遗憾到达中心前生还的猫只亦不幸身亡，为了搜集证据，爱协兽医仍为刚刚身亡的猫只详细检查。两具猫只尸体稍后会送交渔农自然护理处的兽医化验所解剖以了解死因。

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