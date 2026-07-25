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警方全新爱护动物宣传车启动 周一鸣：将动保种子深植小朋友心中

突发
更新时间：19:07 2026-07-25 HKT
发布时间：19:07 2026-07-25 HKT

警务处「动物守护‧社区大使」计划（AWP），今日（7月25日）在尖沙咀K11购物艺术馆，举行「护动传承‧爱宠号启程」启动仪式暨「宠爱阁」嘉许礼，警务处处长周一鸣亦有份出席。仪式上，警方一辆全新教育宣传车正式启动，准备于这个暑假走遍全港，将爱护动物的种子在每一个社区散播。

近年，香港社会越来越接受「人宠共融」的多元观点，很多宠物已经成为家中不可或缺的一份子。可是温暖背后，社会上仍然偶尔发生涉及动物的不幸事件，牵动著每一位市民的心灵。警务处处长周一鸣先生在致辞中特别提到「守护动物，尊重生命」的教育及信息传播的重要性，特别需要教导市民爱护动物，以及将保护动物的种子深深种在小朋友的心中。

正是一份爱心，让活动当日一众「宠爱阁」学校代表格外闪亮。处长亲自向来自六大总区的11间杰出学校颁发嘉许状，表扬他们在校园内默默耕耘的护动故事。有学校让学生轮值当「爱心饲养员」，细心记录宠物健康；有学校打造了饲养逾80种两栖及爬虫类动物的「亚马逊生物教室」，让孩子近距离认识生命的奇妙；还有幼稚园透过「小小饲养员」机制，让孩子从小就开始学习尊重生命。学校一点一滴的用心，正是最真实、最贴地的生命教育。

处长联同香港赛马会慈善事务部主管(教育;青年)应凤秀女士，一同将象征汇聚大家力量的拼图锁匙插入启动装置，正式启动「爱宠号」。

启动仪式过后，「爱宠号」及现场摊位随即开放，吸引了大批好奇的小朋友，透过游戏学习爱护动物相关知识，并与现场小动物近距离接触，气氛非常热闹。有小朋友好奇地围著摊位，目不转睛地盯著摊位上的小生命，不仅感叹「原来蜥蜴都可以咁镇定」，现场洋溢著欢乐气氛

暑假期间，「爱宠号」将马不停蹄走访香港九个地区。车上设有多个互动小游戏，让参加者从游戏中学习和爱护动物相关的知识。

「爱宠号」将会走访全港各地与公众见面。
「爱宠号」将会走访全港各地与公众见面。

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