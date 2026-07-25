贩毒集团租启德中环两单位做毒品仓 聘性感外籍女酒吧派货 3骨干遭警方拘捕

东九龙总区反三合会行动组昨日（24日）堵破一个活跃于九龙及港岛区的贩毒集团，拘捕3名骨干成员，包括两名外籍女子及一名有黑帮背景的本地男子，年龄介乎34至42岁并在两个位于启德及中环的私人住宅单位，检获大量毒品包括7.2公斤可卡因、0.5公斤氯胺酮及冰毒，及大量包装工具，市值逾520万元。其后人员亦在该启德住宅单位内搜获110万元现金，名贵手表手袋等，相信为贩毒集团的犯罪得益。

东九龙总区反三合会行动组总督察文卓禧指，贩毒集团主要物色偏远地区新落成的大型私人住宅单位作毒品储存仓，利用入住人数不多，保安相对严密的特点，企图逃避执法人员追查 。另一方面，集团会在娱乐场所及酒吧林立的地区租用单位作毒品分销中心，并雇用打扮性感的外籍女子在娱乐场所做毒品销售员，以便容易分销毒品到市场，提升犯毒利润。

警方指，人员在中环一个旧式私人住宅单位外截获一名外籍女子，检获约340克可卡因、约70克冰毒、28粒迷幻药丸及毒邮票。人员随即进入该单位作搜查，再拘捕另一名外籍女子，检获约105克冰毒、可卡因以及氯胺酮。同一时间，探员在该住宅大厦附近拘捕一名34岁本地男子，并于其私家车上检获少量怀疑氯胺酮。

探员其后押解疑犯前往启德一个约330尺的私人住宅单位进行突击搜查，起出不同种类的毒品，包括5公斤可卡因、2公斤液态可卡因、已分成细包装的冰毒、氯胺酮及迷幻药丸，以及搜获110万元现金，名贵手表手袋等，相信为贩毒集团的犯罪得益。

警方相信今次行动已成功瓦解一个活跃于九龙及港岛的贩毒集团。行动中，人员以涉嫌「贩运危险药物」罪拘捕共1男2女，其中2名外籍女子分别是41及42岁，持香港身份证及护照入境，报称无业及从商，而被捕的34岁本地男子则报称无业。他们将会被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件将于下周一（27日）在观塘裁判法院提堂。

据了解，被捕的外籍女子中，其中一人是哥伦比亚籍，另一人则是巴西籍持美国护照入境，她们与被捕男子为拍档关系。

