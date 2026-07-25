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警务处东九龙总区携优质师友网络 办京津冀交流团 84青年深入政企探索职涯

突发
更新时间：18:51 2026-07-25 HKT
发布时间：18:51 2026-07-25 HKT

香港优质师友网络（QMN）携手香港警务处东九龙总区，于日前举办「GROWS Together 职场有你」京津冀高新发展及历史文化交流团，带领84名香港青年学生赴北京、天津及河北等地，展开为期8天的深度考察。这是QMN与东九龙总区第四年合作举办「职场有你」计划，旨在协助青年认识国家最新发展与历史文化，同时探索职业方向。

香港优质师友网络主席杨莉珊女士介绍，今次交流团特别着重让同学亲身体验国家治理与前沿产业的实际运作，行程包括走进北京市政协常委会议厅，实地了解政协组织的协商机制与惠民举措；亦安排参观中共党史展览馆、天津大沽口炮台遗址博物馆及百年名校潞河中学，加深学员对国家历史与文化底蕴的认识。

东九龙总区指挥官谢翠恩女士在结营晚宴致辞时表示，希望同学把握难得的考察机会拓宽视野，担当两地青少年沟通的桥梁。她强调警队一直关注青年成长，会继续透过多元化平台陪伴青年树立正向价值观。

交流团的另一重点是走访多家具代表性的创新企业和科研基地。同学们先后考察小米汽车超级工厂的自动化生产线，在北京火箭大街近距离参观中国民用太空航天技术发展史、朱雀号火箭及昊龙货运航天飞机模型；亦深入腾讯北京总部了解科技与建筑美学的结合，并走进京港地铁直击列车检测与调试流程，听取管理层分享应变预案与无障碍设计。此外，团员还参观了中关村氢能示范区、大兴BioPark及廊坊精雕数控机床，了解国家「双碳」策略与微米级精密制造技术。行程中也安排漫步北京大学校园、观赏首钢园园区内的中国杂技团及北京舞蹈学院的芭蕾舞表演，从多角度感受国家软实力。

交流团期间特别举行「青年交流分享会」，邀请中国香港(地区)商会青年组成员、中国银行（香港）代表及香港警务处督察与团员对谈在北京生活创业、金融业趋势及投考警队等经验，互动气氛热烈。

今次交流团的一大特色，是让学员将考察成果转化为实际工作经验。杨莉珊女士指出，22名来自前几届「GROWS Together 职场有你」计划的学员，在完成天津、河北交流后随即留在北京，展开为期一个月的名企实习。实习机构涵盖政务、法律、金融、医疗、物业顾问、教育科技及文化艺术等领域，包括香港特别行政区政府驻北京办事处、香港贸易发展局北京办事处、中伦律师事务所、东亚银行（中国）有限公司北京分行、第一太平洋戴维斯物业顾问（北京）有限公司、北京今日美术馆、北京宜和医院及火星营地（北京）教育科技有限公司等。

「京津冀高新发展及历史文化交流团」全体团员于香港国际机场出发前合照。
「京津冀高新发展及历史文化交流团」全体团员于香港国际机场出发前合照。

本次活动获得中央政府驻港联络办北京联络部及香港特别行政区政府驻北京办事处的指导与支持，并由香港特别行政区政府民政及青年事务局和青年发展委员会合办的「青年内地交流资助计划」提供资助。

香港优质师友网络自2012年成立以来，持续推动「师友计划」，并于2021年起推行「GROWS Together 职场有你」，鼓励学员正确认识国家、了解国情，培养家国情怀，同时探索职业发展方向。「GROWS Together 职场有你」作为重点项目，希望通过企业考察、专题讲座和实习机会，帮助同学将个人志向与国家发展联系在一起。

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